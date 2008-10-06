У США з`явилася купюра номіналом в нуль доларів (фото)

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Купюра номіналом нуль доларів віддрукована у Нью-Йорку у відповідь на кризу, що охопила Wall Street. Нову банкноту випустило не казначейство США, а відома американська художниця і дизайнер Лаура Джілберт, розчарована падінням "зеленого", колись найнепорушнішої валюти світу. На офіційному сайті художниці повідомляється, що купюра, віддрукована тиражем десять тисяч екземплярів, роздаватиметься безплатно в її галереї на Бродвеї в кінці жовтня на презентації проекту, пише ресурс фінансових новин k2kapital.com. Основну ж масу "зеро доларів" художниця має намір доставити безпосередньо на Wall Street.

"Нуль доларів" зовні повторюють традиційну однадоларову банкноту, тільки замість одиниці на ній значиться нуль, а на зворотньому боці замість one (один) написане zero. Художній проект Лаури Джілберт збігся з фінансовою кризою, яка, як вважають багато впливових аналітиків, покладе кінець ері американського долара як домінуючої світової валюти.