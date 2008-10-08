Развадовський обіцяє посадити декого з начальства?

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Намаганням втягнути правоохоронні органи у політичні конфлікти та відволікти їх від розкриття злочинів назвав розгляд на сесії Харківської облради питання про діяльність міліції начальник Головного управління МВС України в Харківській області Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, так у звернені до мешканців Харківщини В.РАЗВАДОВСЬКИЙ прокоментував обговорення діяльності обласної міліції на позачерговій сесії облради та звернення депутатів до вищих органів країни.

Однією з головних причин, яка спонукала депутатів розглянути на спеціальній сесії це питання, В.РАЗВАДОВСЬКИЙ назвав те, що «серед інших у поле зору слідчих потрапили політики органів місцевого самоврядування та окремі депутати обласної ради».

Він зазначив, що міліція «продовжує працювати над розкриттям та попередженням злочинів». «Цю роботу, - наголосив генерал, - проводимо не вибірково, адже кожний, хто скоїв злочин, має бути притягнутий до відповідальності, незалежно від його соціального та політичного статусу або підтримки впливових кіл. Керуючись принципом рівності перед законом, з метою встановлення істини, згідно з чинним кримінально-процесуальним законодавством України, ми всебічно, повно та об’єктивно досліджуємо обставини злочинних дій вказаних вище та інших осіб».

За словами В.РАЗВАДОВСЬКОГО, «у ході слідчих дій ми відчули активне протистояння та спроби скомпрометувати в очах громадськості в першу чергу мене, як керівника, а також підлеглих. Для цього використовуються всі брудні методи – від публікацій у ЗМІ та намагань позбавити нагороджених Почесного знаку «Слобожанська слава», до надуманих звітів начальника ГУ МВС України в Харківській області на комісіях та сесіях обласної ради, намагань втягнути міліцію у політичні конфлікти та відволікти від виконання нашого основного завдання з боротьби зі злочинністю та забезпеченню безпеки громадян».

В.РАЗВАДОВСЬКИЙ заявив, що «працівники Харківської міліції не допустять домінування над законом особистих інтересів окремих політиків, застосування подвійних стандартів, будуть будувати відповідні рішення виключно на засадах закону, об’єктивності, з урахуванням інтересів харків’ян».

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня на позачерговій сесії Харківської облради депутати звинуватили В.РАЗВАДОВСЬКОГО, зокрема, у зловживаннях службовим становищем, в організації «політичних репресій» та в дискредитації органів місцевого самоврядування. На сесії пролунали вимоги щодо звільнення з посади Міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА. Депутати ухвалили рішення звернутися до Верховної ради України, Президента України та Генерального прокурора з приводу діяльності Ю.ЛУЦЕНКА, а також В.РАЗВАДОВСЬКОГО.