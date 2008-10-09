У Харкові відкрився гіпермаркет О`КЕЙ

Харків. 9 жовтня. УНІАН. У середу, 8 жовтня, в Харкові відкрився гіпермаркет О`КЕЙ першої черги ТРЦ «Дафі».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Як вказується у повідомленні, новий магазин став четвертим гіпермаркетом мережі О`КЕЙ в Україні.

Торгова площа гіпермаркету становить 7 тис. кв. м, у ньому представлено понад 55 тис. найменувань товарів регулярного асортименту та понад 20 тис. сезонного.

Харківський гіпермаркет відкривається на орендованих площах. Інвестиції в проект становлять50 млн. грн., при цьому використаний як власний, так і позиковий капітал. Наступний гіпермаркет буде відкритий у Сімферополі.

Планується, що до кінця року інвестиції у розвиток мережі становитимуть 500 млн. грн.

Довідка УНІАН. Компанія «О`КЕЙ Україна» заснована в 2005 році. Єдиним інвестором «О`КЕЙ Україна» є люксембурзька компанія «Експерт Капітал».

Інвестиції у проект за 2007 рік становили 300 млн. грн. У 2008 році планується збільшити їх обсяг на 500 млн. грн.

Перший магазин мережі був відкритий 14 листопада 2007 року в Києві. Його загальна площа становить 18 000 тис. кв. м, площа торгового залу - 12 000 кв. м. Також мережа представлена у Кривому Розі та Запоріжжі.