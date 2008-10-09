Гривня може піднятися до рівня 5 грн. за долар

Харків. 9 жовтня. УНІАН. Курс гривні цілком може повернутися до рівня 5 грн. за долар.

Таку думку УНІАН висловив аналітик інвестиційної компанії «Альфа Капітал Україна» Денис ШАВРУК.

За його словами, такий прогноз грунтується на тому, що «в середньостроковій перспективі Україна навряд чи відчує дефіцит валютних вливань, оскільки лише підготовка до Євро-2012 і приватизація обіцяють приплив в економіку не менш як 6 млрд. доларів за рік». У такій ситуації низький курс гривні надає можливість додаткового заробітку при інвестуванні в дешеві українські акції, вважає аналітик.

Проте, зазначив Д.ШАВРУК, розпуск Верховної ради додає невпевненості щодо здатності уряду адекватно реагувати на економічні виклики. Непередбачуваність поведінки НБУ в питанні регулювання курсу гривні також додає невпевненості інвесторам, додав він.

Як повідомляв УНІАН, Рада Національного банку України змінила можливі коливання офіційного курсу гривні до кінця 2008 року з 4,85 грн./дол. плюс мінус 4% до 4,95 грн./дол. плюс-мінус 8%.