Уряд не впливатиме на призначення в.о. голів держадміністрацій

Харків. 9 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував свій указ, яким доручав Кабінету міністрів вносити подання на призначення в. о. обов`язки голів місцевих державних адміністрацій.

Зокрема, сьогодні на офіційному сайті глави держави розмішено указ, яким визнається таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 26 червня 2008 року № 592 «Про тимчасове виконання обов`язків голів місцевих державних адміністрацій».

Цим документом Кабінету міністрів доручалось одночасно із внесенням подання про звільнення з посади голови місцевої державної адміністрації вносити Президентові України пропозиції щодо заступників голови місцевої державної адміністрації, на яких пропонується покласти тимчасове виконання обов`язків голови цієї місцевої державної адміністрації.