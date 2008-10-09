Малому бізнесу великий капут?

Харків. 9 жовтня. УНІАН. Економічна криза не залишає шансів на виживання малому бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні висловив журналістам голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Костянтин ВАЩЕНКО.

«Підприємцям, які починають власну справу, практично неможливо отримати кредит. Банки припинили кредитні програми або настільки збільшили кредитні ставки, що малий бізнес не може працювати в таких умовах», - сказав він.

За його словами, проблема доступу до кредитів завжди гостро стояла перед підприємцями, але сьогодні вона набагато посилилася.

«З іншого боку, ті підприємці, які на сьогодні вже прокредитовані, скажімо, узяли техніку в лізинг, зіткнулися з проблемою різниці в курсах валют. Через це вони сьогодні стоять перед вибором, або закриватися, або погашати цей кредит», - наголосив голова Держкомпідприємництва.

Вихід з кризи К.ВАЩЕНКО бачить у розробленні конкретного плану дій Нацбанком і урядом, «як це зробила Росія, європейські країни, США».

«Хотілося б зрозуміти, яка на сьогодні політика Національного банку. З одного боку, ми всі знаємо, що є великий валютний резерв, і цим Національний банк завжди пишався. З іншого боку, чому він сьогодні не використовується або використовується недостатньо для того, щоб стабілізувати валютний курс», - зазначив К.ВАЩЕНКО.