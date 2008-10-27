ХТЗ провів День поля

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Шляхи отримання максимального прибутку в агробізнесі за рахунок застосування тракторів ХТЗ у сучасних агротехнологіях було розглянуто на семінар-нараді «День поля», що провів ХТЗ у Лозівському районі Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, на пленарній частині семінар-наради спеціалісти ХТЗ та ряду науково-дослідних інститутів й сільськогосподарських вузів розповіли про прийоми ефективної експлуатації тракторів ХТЗ. Потім учасники «Дня поля» - керівники ряду господарств Харківської області, а також представники управлінь сільського господарства Донецької, Дніпропетровської, Сумської, Полтавської, Запорізької областей та міністерств аграрної й промислової політики України на ланах ТОВ «Амарант-Агро» ознайомилися з практикою застосування тракторів марки ХТЗ-150 та ХТЗ-170 з навісним обладнанням як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Техніка демонструвалася при виконанні енергоємних сільськогосподарських робіт - оранці, культивації, боронуванні, сівбі зернових культур.

Довідка УНІАН. Харківський тракторний завод розпочав роботу 1 жовтня 1931 р. У 1994 р. підприємство було перетворене у ВАТ « Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе». За роки роботи ХТЗ випустив близько 3 млн. тракторів. Сьогодні завод проводить трактори загального призначення, орно-просапні, які агрегатуються з великою кількістю сільгоспмашин та знарядь як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва, призначених для виконання енергоємних сільськогосподарських робіт – оранки, суцільної культивації, боронування, посіву та збору зернових і технічних культур, а також для роботи в будівництві, для транспортування різних вантажів.