Трактори ХТЗ здатні покрити дефіцит машин типу «Кіровець»

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Трактор ХТЗ-160, обладнаний спеціальним модулем, дозволяє досягати технічних характеристик машин більшої тягової сили, зокрема тракторів типу «Кіровець», дефіцит яких відчувається в АПК України на такій технологічній операції як оранка.

Про це йшлося на семінар-нараді «День поля», який провів Харківський тракторний завод у Лозівському районі Харківської області на ланах ТОВ «Амарант-Агро».

Як передає кореспондент УНІАН, упродовж останнього року це вже другий подібний захід на базі агрогосподарства, котре у своїй виробничій діяльності широко використовує силові агрегати марки ХТЗ з причіпним обладнанням як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва.

На полях ТОВ «Амарант-Агро» керівникам господарств Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Сумської, Полтавської, Запорізької областей та представникам органів управлінь сільського господарства цих регіонів було продемонстровано роботу тракторів ХТЗ-17221 та ХТЗ-150К-09 загрегатованих з боронами, культиваторами, котками, сіялками, прес-підборщиками та причепами-самоскидами.

Довідка. ТОВ «Амарант-Агро» займається вирощуванням зернових культур на орендованих ділянках загальною площею 11 тис га. та наданням послуг з обробітку землі. Має повний набір сільськогосподарської техніки як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва, котрий забезпечує проведення повного технологічного циклу від підготовки площ до збирання врожаю.