Долар стрімко зростає

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Американська валюта демонструє сьогодні різке зростання. Так, долар швидко дорожчає по відношенню до євро на міжнародному ринку FOREX. Станом на 11.30 котирування склали вже 1,2378/1,2373 дол./євро. Таке низьке значення спостерігалося останній раз у квітні 2006 року.

Офіційний курс долара до російського рубля, встановлений ЦБ РФ на 28 жовтня 2008р., складає 27,3507 руб./дол., що на 29 коп. вище за офіційний курс, встановлений 24 жовтня. Причому, котирування продовжують зростати.

На українському міжбанківському валютному ринку долар також встановлює сьогодні нові рекорди. Торги по американській валюті стартували котируваннями 5,9250/6,0500, до 11:00 ціни зросли до 6,0050/6,0700, і до 12:00 досягли рівня 6,1000/6,1750. Продовжилося сьогодні падіння гривні до долара і в обмінних пунктах. Станом на 12.30 долар купувався в середньому по 5,9288 грн., а продавався по 6,1367 грн. В окремих же банках долар продається по 5,23-5,25 грн.