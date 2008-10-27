У Валках новий керівник РДА

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Новим головою Валківської райдержадміністрації призначений Юрій ШПАРАГА.

Як повідомляє сайт Харківської ОДА, він змінив на цій посаді Миколу ВОЛОЩУКА, який переходить на іншу роботу.

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ подякував Миколі ВОЛОЩУКУ за професійну роботуі вручив йому Почесну грамоту Кабінету міністрів України за вагомий особистий внесок в забезпечення соціально-економічного розвитку Харківщини, сумлінну працю і професіоналізм, повідомляє сайт ОДА.