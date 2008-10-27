Ющенко звільнив Сухомлина

Нове призначення

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, згідно з яким Віктор СУХОМЛИН увільнений від тимчасового виконання обов`язків голови Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області. Як повідомляє сайт Харківської ОДА, іншим указом глава держави тимчасово поклав виконання обов`язків керівника Шевченківського району на Євгена КРАСНОРУЦЬКОГО.

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