Ющенко звільнив Сухомлина
18:39, 27 жовтня 2008Харьків
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Нове призначення
Харків. 27 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, згідно з яким Віктор СУХОМЛИН увільнений від тимчасового виконання обов`язків голови Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області.
Як повідомляє сайт Харківської ОДА, іншим указом глава держави тимчасово поклав виконання обов`язків керівника Шевченківського району на Євгена КРАСНОРУЦЬКОГО.
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