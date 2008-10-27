Нацбанк не вписався у свій же коридор
18:43, 27 жовтня 2008Харьків
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Результати торгів на міжбанку
Харків. 27 жовтня. УНІАН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України Національний банк продавав долари США за курсом 5,4000. При цьому торги по американській валюті досягли до закриття цінових рівнів 6,1200/6,1650.
Нагадаємо, що новий валютний коридор, встановлений недавно Нацбанком, це 4,95 грн/дол плюс-мінус 8%. Отже, його верхня межа – 5,346 грн/дол.
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