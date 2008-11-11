Три гравці Металіста викликані до збірної України

Харків. 11 листопада. УНІАН. Три гравці харківського Металіста – Валентин Слюсар, Сергій Валяєв та Марко Дєвіч викликані до національної збірної України для підготовки до товариського матчу проти команди Норвегії.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК Металіст.

Матч відбудеться 19 листопада у Дніпропетровську.

Коментуючи подію, головний тренер Металіста Мирон Маркевич зазначив: «Звичайно, це хороша новина для футболістів і для всього клубу. Разом з тим, нам буде досить важко, адже у команди й так щільний графік. 19 листопада - товариська зустріч з Норвегією, а 21 нам належить грати матч чемпіонату із Зорею».