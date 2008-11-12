У Харкові під час пожежі в будинку евакуйовували 87 осіб

Харків. 12 листопада. УНІАН. Вчора о 23.07 у Харкові до Московського райвідділу МНС надійшло повідомлення про загоряння в квартирі п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Гарібальді, 2.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дим швидко розповсюдився сходами під’їзду. Люди опинилися заблокованими в помешканнях, деякі з них уже спали.

Поки одне з відділень рятувальників МНС ліквідовувало пожежу, інше евакуювало 87 осіб. Унаслідок пожежі загинув господар палаючої квартири, ще двоє осіб із травмами госпіталізовані.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби ГУ МНС України в Харківській області, протягом останньої доби на Харківщині від пожежі загинуло шестеро людей.