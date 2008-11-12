Сьогодні Металіст грає з Таврією

Харків. 12 листопада. УНІАН. Сьогодні у Сімферополі харківський Металіст зіграє матч 1/4 фіналу Кубку України з футболу з місцевою Таврією.

Як передає кореспондент УНІАН, гра розпочинається о 17.00 на стадіоні «Локомотив».

В Чемпіонаті України Металіст сьогодні перебуває на 2-му місці (30 очок після 14 ігор), Таврія з 10 очками посідає 14-те місце.

Головний арбітр матчу - Євген ГЕРЕНДА (Калуш).

Цього сезону команди зустрічалися між собою в іграх Чемпіонату країни: у 2-му турі Металіст переміг сімферопольців з рахунком 3:0.