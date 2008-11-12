У Харкові діятиме представництво МЗС

Харків. 12 листопада. УНІАН. Міністерство закордонних справ України планує відкрити в Харкові своє представництво.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО.

«Ми маємо свої представництва практично у всіх регіонах України, окрім сходу, де у нас проходять, так би мовити, дуже серйозні міжнародні заходи. У нас там працює декілька єврорегіонів, там є представництва іноземних держав і консульств, тому МЗС повинен мати там і своє представництво», - сказав В.ОГРИЗКО.

Міністр зазначив, що створення представництва МЗС у Харкові не зажадає додаткових фінансових витрат. «Все відбувається в рамках штатного розкладу, за рахунок витрат МЗС. Ми просто перерозподіляємо свої сили», - пояснив він.