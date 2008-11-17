На сході тумани, можливі дощі

Харків. 17 листопада. УНІАН. У понеділок, 17 листопада, за прогнозами синоптиків, на території України буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних та північних областях, вдень на більшій частині території України невеликі дощі, в Карпатах з мокрим снігом. Вночі та вранці у південній та східній частині місцями тумани. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в західних областях подекуди пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 2-7° тепла (вдень у південній та східній частині 8-14°), в Карпатах протягом доби близько 0°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

18-19 листопада утримається хмарна з проясненнями погода. Можливий дощ, подекуди зі снігом; в центральних, 18 листопада і в західних, 19 листопада також в Одеській та Миколаївській областях без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний (у східних областях та в північній частині переважно північно-східний), 5-10 м/с; 18 листопада в південній частині, 19 листопада в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 3° тепла до 2°морозу (вночі 18 листопада у західних областях, а 19 листопада в Україні, крім південної частини та східних областей, 4-9° морозу, вдень 19 листопада у західних областях 4-9° тепла); на Південному узбережжі Криму 18 листопада вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°, 19 листопада вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла; в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

20- 21 листопада часом пройде невеликий та помірний дощ і мокрий сніг (на півдні - переважно дощ). Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень 0-6° тепла; у південних областях та на Закарпатті вночі від 1° морозу до 5° тепла, вдень 4-10° тепла, на крайньому півдні до 13° (в Карпатах часом сніг, мокрий сніг; температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°).

На Київщині 17 листопада буде хмарно з проясненнями, пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура протягом доби 2-7°, у Києві близько 5° тепла.

Вночі 18 листопада місцями очікується невеликий дощ зі снігом, вдень 19 листопада помірний дощ та мокрий сніг; в решту часу без істотних опадів. Вітер північно-західний с переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура від 3° тепла до 2°морозу (вночі 19 листопада 4-9°морозу); у Києві вночі 18 листопада 0-2° морозу, 19 листопада 4-6° морозу, вдень 1-3° тепла.

20- 21 листопада часом пройде невеликий дощ і мокрий сніг. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла (у Києві вночі 20 листопада 1-3° морозу, 21 листопада 0-2° тепла; вдень 3-5° тепла).