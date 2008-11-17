ФК Харків опустив Металіста на третє місце

Харків. 17 листопада. УНІАН. Внічию з рахунком 1:1 Металіст зіграв з ФК Харків у матчі 15-го туру Чемпіонату України з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, за грою недільного дербі на стадіоні Металіст спостерігали 11 тисяч уболівальників.

Голи забили Коельйо 12 і Платон 29.

Мирон МАРКЕВИЧ, головний тренер Металіста: «Дербі – є дербі. Ми завжди непросто граємо з Харковом. Моментів було досить, 5 виходів один на один. Могли забити. Хоча гра, відверто скажу, нижче середньої з нашого боку. ФК Харків грав непогано, добилися результату. Якщо не забивати такі голи, які не забили наші провідні футболісти, – важко розраховувати на позитивний результат».

Здобувши лише одне очко, Металіст не зміг утримати 2-гу позицію і опустився на третю сходинку турнірної таблиці чемпіонату, пропустивши вперед донецький Металург.

З 9 очками після 15 ігор ФК Харків на останньому, 16-му місці.

Результати інших ігор 15-го туру:

Арсенал - Металург Д 0:1 (Аракелян 75)

Шахтар - Динамо 1:0 (Вілліан 34)

Іллічівець - Таврія 3:3 (Ярошенко 16 пен., Ситник 18, Кривошиєнко 37 пен. - Донець 42, Ідахор 60, Маркович 70)

Ворскла - Кривбас 0:0

ФК Львів - Карпати 2:4 (Федорчук 10, Г.Баранець 22 - Кузнєцов 41, Кожанов 57, Худобяк 65, Кополовець 79)

Металург З - Чорноморець 1:3 (Алозіє 90+1 - Коритько 55, Косирін 68, 78)

Дніпро - Зоря 1:1 (Лисиць кий 9 – Райневич 10).

Трійка лідерів: Динамо - 37, Металург - 32, Металіст -31.