Житло в Києві продовжує дешевшати

Харків. 19 листопада. УНІАН. Середня вартість житла на вторинному ринку Києва з 10 по 17 листопада ц.р. знизилася на 0,7% (19 дол.) – до 2636 дол. за 1 кв.м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «Канзас» (Київ).

Згідно з повідомленням, загальний застій на ринку нерухомості, недоступність іпотеки та високий курс долара не сприяють купівельній активності. Продавці продовжують знижувати ціни і охоче йдуть на торг для реальних покупців, проте в нинішніх складних умовах їх мізерна кількість.

Аналітики компанії відзначають, що з початку вересня середня вартість вторинного житла знизилася приблизно на 6%, а також прогнозують подальше зниження цін на житлову нерухомість столиці.

За даними компанії, індекс цінового очікування вторинної нерухомості Києва за минулий тиждень знизився на 0,3%. В даний час індекс очікування знаходиться в негативній області і становить мінус 0,7%.

Експерти відзначають, що значення індексу прибутковості вторинного житла за жовтень ц.р. знизилося на 2% і становить мінус 0,9%.

За даними Національного банку України, річна середньозважена ставка прибутковості по довгострокових банківських депозитах на вересень 2008 року становила 10,9% річних, тобто 0,91% в місяць. «Таким чином, на сьогоднішній день банківський депозит є привабливішим для вкладення грошей, ніж столичне житло», – відзначили фахівці компанії.

Довідка УНІАН. Консалтингова компанія «Канзас» займається аналізом ринку нерухомості Києва та інших велиих міст України. Сьогодні у базі даних, на підставі якої будуються графіки індексів Києва з 2005 року, знаходиться 295 тис. оголошень про продаж квартир.