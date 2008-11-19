На Україну насувається грип

Харків. 19 листопада. УНІАН. ВООЗ та Український центр грипу прогнозують, що взимку 2008-2009 рр. очікується епідемія грипу середньої інтенсивності, яка може бути викликана новим для України вірусом А/Брізбен/10/07 (Н3N2).

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайті Харківської облдержадміністрації з посиланням на обласну санепідемстанцію.

За інформацією облСЕС, окрім нового вірусу А/Брізбен/10/07 (Н3N2), в Україну прийдуть віруси грипу А/Брізбен/59/07 (Н1N1) та В/Флорида/4/06, але роль їхня буде другорядною.

Для уникнення зараження лікарі СЕС рекомендують проводити щеплення високоякісними вакцинами. Щеплення, наголошують у СЕС, також може зменшити вірогідність інфікування людей штамами пташиного грипу, бо внаслідок міграції диких птахів не виключена ймовірність заносу пташиного грипу до України.

На сьогодні, повідомляє СЕС, в Україні зареєстровано чотири інактивовані вакцини проти грипу: "Ваксигрип" (Франція), "Флюарикс" (Бельгія), "Інфлувак" (Нідерланди), "Інфлексал V" (Швейцарія). Всі вони містять нові штами вірусів грипу (А/Брізбен/10/07 (H3N2), А/Брізбен/59/07 (H1N1), В/Флорида/4/2006), а тому є ефективними.

Першочерговій вакцинації, говорять у СЕС, підлягають так звані «групи професійного ризику», до яких належать медичні працівники, персонал закладів освіти, торгівлі, транспорту, сфери обслуговування, птахівницьких господарств, а також групи медичного ризику, до яких відносяться діти, люди похилого віку, ветерани, вагітні.