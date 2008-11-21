ФЕД постачає до Росії 60% продукції

Харків. 21 листопада. УНІАН. Близько 60% продукції в загальних обсягах виробництва ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» поставляється до Росії.

Як повідомляє Defense Express, про це 19 листопада 2008 р. під час міжнародного семінару «Оборонно-промисловий і науково-технічний потенціал Слобожанщини: перспективи співпраці з Вишеградськими країнами» повідомив головний інженер держкорпорації, перший заступник директора Валерій ФАДЄЄВ.

Він вказав, що Росія не створює дублюючих виробництв для продукції «ФЕД», і підприємство постачає комплектуючі для практично всіх видів авіатехніки радянського виробництва. При цьому, підприємство здійснює поставки продукції не тільки в Росію, але й на пряму державам-імпортерам російської авіатехніки. Серед великих імпортерів В.ФАДЄЄВ назвав Індію, Китай, Ізраїль, Чехію. При цьому, він відзначив, що бездоганний рівень взаємин з російськими постачальниками пов`язаний головним чином з особистими тривалими контактами. Водночас В.ФАДЄЄВ не виключив у майбутньому ризики для підприємства, що пов`язані з орієнтацією на одного партнера в галузі ВТС.

Продукція «ФЕД» поставляється в 62 країни миру, при цьому прямі постачання йдуть в не менш ніж 20 країн світу.