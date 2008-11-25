Харківські танкобудівники беруть участь у виставці IDEAS-2008

Харків. 25 листопада. УНІАН. Державне підприємство «Завод ім. Малишева» та Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова, які спеціалізуються на прозробці і виробництві бронетехніки, беруть участь у Міжнародній виставці оборонної продукції IDEAS-2008, яка З 22 по 29 листопада проходить у місті Карачі (Ісламська Республіка Пакистан).

Як повідомляє прес-служба Мінпромполітики України, тематика української експозиції на виставці, що проходить раз на два роки, спрямована продемонструвати технологічні можливості та науково-технічний потенціал бронетанкової галузі України у розробці нових та модернізації існуючих зразків бронетанкової техніки.

Крім харківських підприємств на виставці цього року представлена продукція інших підприємств галузі, зокрема ДП «Державне конструкторське бюро «Промінь» (м.Київ).

Делегацію України на виставці очолює перший заступник міністра Віталій НЕМИЛОСТИВИЙ. До складу делегації також увійшли Надзвичайний та Повноважний Посол України в Ісламській Республіці Пакистан Ігор ПАСЬКО, представники Міноборони та ДП «Спеціалізована зовнішньоторгівельна фірма «Прогрес».

Участь української делегації в IDEAS-2008 передусім сприятиме підвищенню міжнародного іміджу України, дозволить розширити двостороннє військово-технічне співробітництво з Пакистаном, іншими країнами Південної Азії, і як наслідок - збільшити обсяги експорту товарів та послуг вітчизняних підприємств ОПК, повідомляє прес-служба МПП.