Погода на 27 листопада - 1 грудня

Харків. 27 листопада. УНІАН. У четвер, 27 листопада, на більшій території України опадів не передбачається.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

27 листопада у східних областях, Криму та Приазов`ї вночі та вранці очікується дощ з переходом у сніг, вдень припинення опадів. Температура протягом доби - від 2° морозу до 3° тепла, в Криму - 2-7° тепла. На решті території без істотних опадів. Температура вночі - 1-6° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі - 6-11° морозу, вдень - 2-7° морозу. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с, в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с.

28-29 листопада мінлива хмарність. Без опадів, лише в західних областях вранці та вдень 29 листопада невеликі, в Карпатах і на Закарпатті помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На дорогах північних та західних областей місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, 29 листопада в західних областях місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

Температура вночі - від 4° морозу до 1° тепла, у східній частині та на Прикарпатті - 1-6° морозу; вдень - 0-5° тепла, у південній частині - до 8° тепла, 29 листопада в Криму та на півдні Одещини - близько 10°.

30 листопада вночі у західній частині, вдень в Україні, крім західних областей, невеликі опади (вдень переважно дощ); 1 грудня без істотних опадів. Температура вночі 30 листопада - від 2° тепла до 3° морозу, 1 грудня - 0-5° тепла, вдень - 1-6° тепла; у південних областях та в Криму місцями вночі - 2-7° тепла, вдень - 5-10°.

У Києві 27 листопада мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-4° морозу, вдень - 0-2° тепла.

По Київській області мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 1-6° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла.

28-29 листопада мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - від 4° морозу до 1° тепла, вдень - 0-5° тепла.

30 листопада невеликі опади, 1 грудня без істотних опадів. Температура вночі та вдень - 0-6° тепла (вночі 30 листопада місцями 1-3° морозу).