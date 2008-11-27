Сьогодні Металіст грає в Стамбулі

Харків. 27 листопада. УНІАН. Сьогодні у Стамбулі о 20.00 розпочнеться матч групового турніру Кубку УЄФА між харківським Металістом та місцевим Галатасараєм.

Промовляючи напередодні на прес-конференції в Туреччині, головний тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ зазначив, що у Стамбулі важливо показати свою гру.

«Галатасарай відомий у всьому світі. Ця команда вже вигравала і Кубок УЄФА, і суперкубок УЄФА. Тому ми чудово розуміємо, з ким нам належить завтра зіграти», - сказав тренер.

Наставник харків’ян відзначив різницю між двома іграми з турецьким Бешикташем, з яких Металіст вийшов переможцем. «Є маленька різниця, - сказав М.МАРКЕВИЧ. - Тут одна гра, а там - дві, тобто, тоді (у матчах з Бешикташем – ред.) у нас була можливість у Харкові взяти реванш. Що стосується матчу з Галатасараєм, то, звичайно, нам діватися нікуди, у нас лише одне очко. Потрібно завтра показати свою гру».

Серед козирів Галатасарая він відзначив гарну укомплектованість команди. «Ми дивилися матч Галатасарая з Олімпіакосом. Особливо здивували Лінкольн, Барош, Кьюелл. У них хороший підбір футболістів», - сказав М.МАРКЕВИЧ.

«Ця команда, - відмітив ще раз він, - достатньо серйозна і має славні традиції - перемога у Кубку УЄФА і Суперкубку. У кожній лінії у них є дуже хороші футболісти. Завтра, незважаючи на те, що матч буде важким, ми постараємося взяти максимум очок».

Гра транслюватиметься на телеканалі УТ-1. Також проходитиме On-line-трансляція в інтернеті.