Металіст зберігає друге місце в Чемпіонаті України

У матчі 17-го туру Чемпіонату України з футболу, який відбувся у неділю в Сімферополі, харківський Металіст завдав поразки місцевій Таврії з рахунком 1:0.

Гол на 66-й хвилині забив Фомін.

Таврія могла забити, принаймні кілька разів м’яч потрапляв у штангу і поперечину воріт, які захищав Горяїнов.

Набравши у 17 іграх 37 очок, Металіст посідає друге місце в турнірній таблиці Чемпіонату. На першому Динамо – 40 очок (після 16 ігор), на третьому - донецький Металург – 33. Шахтар – 5-те місце (31 очко). ФК Харків замикає турнірну таблицю – 9 очок.

«Самі розумієте, після Галатасарая двох днів на відпочинок недостатньо. Гра сьогодні була змазана, але, знову-таки, були моменти, і треба було раніше забивати - було б легко грати. Відчувалося, що хлопці нервували за результат, і внаслідок цього гра з нашого боку не дуже виходила. Але результат – є результат. Через два дні нам знову грати, і зараз важливо відновити сили», - сказав на післяматчевій прес-конференції головний тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ.

«Таврія, - зазначив він, - сьогодні непогано зіграла: були моменти, самовіддача на рівні. Можна сказати, що більш-менш рівна гра, проте у нас були трохи більше моментів. Вважаю, що рахунок закономірний».

Результати всіх матчів 17-го туру Чемпіонату України з футболу:

Динамо - Дніпро 2:1 (Діакате 80, Чернат 89 - Русол 91)

Шахтар - Карпати 1:0 (Гладкий 67)

Таврія - Металіст 0:1 (Фомін 66)

Зоря - Ворскла 0:2 (Маркоскі 20, Кравченко 73)

ФК Львів - Іллічівець 2:1 (Баранець 44, Ващук 90 пен. - Іващенко 74)

Кривбас - Арсенал 1:0 (Мелащенко 90)

ФК Харків - Металург З 0:2 (Перішич 12, Вернидуб 22)

Чорноморець - Металург Д 2:1 (Косирін 35, Левіга 55 - Фернандеш 10 пен.).