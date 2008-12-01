Розмір мінзарплати віднині становить аж 605 грн.

Харків. 1 грудня. УНІАН. Віднині розмір мінімальної заробітної плати в Україні з 545 грн. збільшено до 605 грн.

Така зміна відбулася згідно з Законом «Про Державний бюджет України на 2008 рік».

Нагадаємо, що в Міністерстві праці та соціальної політики заявляли, що після підвищення рівня мінімальної зарплати відповідне підвищення виплат відбудеться у всій тарифній сітці.