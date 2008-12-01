Міністр оборони: сержант – це вам не який-небудь старшина

Харків. 1 грудня. УНІАН. Міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ наголошує на необхідності підвищення ролі нової інституції Збройних сил України – професійного сержантського складу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив сьогодні у Харкові під час відкриття Центру підготовки сержантів ЗСУ.

«У багатогранній ідеї професіоналізації Збройних сил створення сержантського корпусу є визначальним. Від своєчасного та якісного вирішення цього завдання залежатиме бойовий вишкіл особового складу, стан військової дисципліни, морально-психологічний стан, врешті – життя і здоров’я кожного військового службовця», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

У зв’язку з цим він наголосив, що за усім цим постає безпосередня відповідальність нової інституції української армії – професійного сержантського складу.

Міністр повідомив, що з метою реалізації цих можливих завдань він затвердив Концепцію створення та розвитку професійного сержантського і старшинського складу ЗСУ та систему їх багаторівневої підготовки.

Як зазначив Ю.ЄХАНУРОВ, сьогодні він також підпише наказ, який визначає нові штатні посади рядового, сержантського і старшинського складу.

«Із впровадженням цього наказу буде розпочато процес переходу Збройних сил на принципово нову систему комплектування та кар’єрного росту військовослужбовців за контрактом», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.