На міжбанку долар зріс до 7,35/7,40 гривень

Харків. 1 грудня. УНІАН. Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,2075/7,4450 грн., до 12:00 спред звузився до 7,3300/7,4450 грн., до закриття цінові рівні встановилися на значеннях 7,3500/7,4000 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився на рівні 0,2520/0,2620 грн., а до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2540/0,2620 грн. До закриття торгів ціни піднялися 0,2560/0,2630 грн. У Росії курс долар-рубль виріс і становив 27,9379 (+0,3229) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2675/1,2677 дол. США, а до 16:00 впали до 1,2610/1,2612 дол. США.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 9,1330/9,4405 грн., до 12:00 ціни встановилися на рівні 9,2835/9,4350 грн. До закриття торгової сесії цінові показники щодо EUR/UAH пішли вниз - 9,2660/9,3350 грн.