Мінфін поверне курс 5,05 грн. за долар?

Харків. 2 грудня. УНІАН. Мінфін пропонує зафіксувати курс щодо більшої частини валютного кредиту на рівні 5,05 гривні за долар.

Вчора Мінфін провів нараду з банкірами з приводу впровадження нового механізму погашення кредитів. Один з обговорюваних варіантів — зафіксувати курс на рівні 5,05 гривні за долар для погашення позичальниками частини вже виданих кредитів. Для того, щоб банки не втратили на різниці курсів, Мінфін пропонує дозволити їм одержані збитки списувати на валові витрати. Це дозволить фінансовим установам зменшити суму податкових відрахувань з прибутку, пише "Дело".

Національний банк поки вивчає ініціативу Мінфіну. Швидше за все, головний регулятор запропонує банкам самим визначатися з політикою по відношенню до позичальників.

Українські банкіри фіксують зростання кількості іпотечних і автокредитів з простроченими платежами. Пік неповернень очікується в першому кварталі 2009 року. «Серйозні проблеми з виплатою кредитів у населення можуть з`явитися на початку наступного року, — пояснює екс-заступник голови правління Укрсоцбанку Валентина Жуковська. — Для того, щоб не допустити ситуацію, коли завтра люди почнуть повертати банку куплені в кредит машини і квартири, потрібне грамотне рішення регулятора в цьому питанні».

Щоб не допустити масових неплатежів, Міністерство фінансів взялося за розробку механізму, за яким населення зможе погашати велику частину (приблизно 3/5 від суми кредиту) за старим курсом, — 5,05 гривні за долар. Частину позики, що залишилася, позичальник оплачуватиме за новим курсом (приблизно 7 гривень за долар). «За таких умов збитків зазнають і банк, і позичальник», — пояснює міністр фінансів Віктор Пинзеник.

Для втілення своєї ідеї Мінфін вже провів засідання з банкірами. Один із запропонованих варіантів — дозволити банкам збитки, одержані від різниці між новим і старим курсами, списувати на валові витрати. «Ми пропонуємо віднести ці курсові різниці на збитки майбутніх періодів», — говорить голова парламентського комітету з питань податкової і митної політики Сергій Терьохін.

Суперчки виникли і щодо процентних платежів: за яким курсом вони оплачуватимуться — старим чи новим. «Швидше за все, буде прийняте рішення на користь банків, — стверджує джерело «Дела» в Мінфіні. — І погашення відсотків за позикою проводитиметься за нинішнім курсом».

Проте тут існує одна загроза. Якщо банки списуватимуть втрати від курсових різниць на валові витрати, це зменшить їх прибуток, який більшість фінустанов направляє на збільшення капіталу. У разі його зменшення банкам буде складно виконувати нормативи НБУ, більшість з яких розраховуються «в прив`язці» до їх регулятивного капіталу. «Один з механізмів пропонує ліквідацію курсової різниці за рахунок зменшення резервного капіталу, а потім і акціонерного, — пояснює Терьохін. — Але у такому разі ми ставимо під сумнів фінансову стабільність наших банків».

Ініціативу Мінфіну уважно вивчають в Нацбанку. «Засідання в Нацбанку проводяться майже щодня, і розглядається велика кількість пропозицій, серед яких є і варіант, запропонований Мінфіном, — говорить член Ради НБУ Василь Горбаль. — У будь-якому випадку остаточне рішення може бути ухвалене тільки на зустрічах керівництва регулятора і комерційних банків». Поки НБУ схиляється до рішення все віддати на відкуп банкам. «Хай кожен банк вирішує самостійно, як йому будувати майбутні відносини з позичальником, — говорить перший заступник голови НБУ Анатолій Шаповалов. — Це слід робити виходячи з резервів і валютних можливостей кожного учасника ринку».