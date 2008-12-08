Затримано вбивцю антиквара

Харків. 8 грудня. УНІАН. Співробітники харківської міліції встановили та затримали чоловіка, який обвинувачується у вбивстві наприкінці липня цього року місцевого антиквара.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, в ході слідчо-оперативних дій стало відомо, що 28-річний непрацюючий житель м.Харкова, отримавши у спадок від батька-художника колекцію картин та ескізів, у 2007 році продав колекціонеру кілька підроблених картин. Ошуканий знавець творів мистецтва почав вимагати повернути гроші, або замінити картини на оригінальні. 31 липня 2008 року молодик запросив колекціонера до себе на дачу, щоб розрахуватися картинами.

Як зазначили в ДЗГ, саме на дачі її власник вбив антиквара.

Наразі порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.