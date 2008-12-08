Почав курсувати автобус Харків - Київ

Харків. 8 грудня. УНІАН. З 6 грудня введено новий щоденний автобусний рейс за маршрутом Харків – Київ – Харків.

Як повідомили SQ у прес-службі компанії «Укрбус», маршрут передбачає зупинки у Валках, Чутово, Полтаві, Хоролі, Лубнах, Пірятині та Борисполі. Час проходження маршрутом (475 км.) – 8,5 години. Час відправлення з Харкова (Центральний автовокзал) – 8.30, з Києва (Центральний автовокзал) - 13.30. Вартість проїзду в один кінець - 100 грн.