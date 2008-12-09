Кабмін вирішив продати «Турбоатом»

Харків. 9 грудня. УНІАН. Кабінет міністрів України включив до списку підприємств, чиї акції підлягають продажу в 2009 році, 75,22% пакет акцій ВАТ «Турбоатом».

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 3 грудня №1517-р, оприлюдненому на Урядовому порталі 8 грудня.

Як наголошується в розпорядженні, номінальна вартість 75,22% «Турбоатома» становить 79 млн. 454 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Президент України в листопаді припинив дію пункту 1 розпорядження КМУ від 17 жовтня 2008 року №1335-р «Про передачу Мінпромполітики повноважень з управління корпоративними правами держави щодо деяких господарських товариств», яким, зокрема, передавався в управління Мінпромполітики й «Турбоатом».

Довідка УНІАН. ВАТ «Турбоатом» - провідне підприємство з розробки та постачання енергетичного устаткування, входить до складу провідних турбобудівних фірм світу, разом із Дженерал Електрик, Вестінгауз, Сіменс. Товариство спеціалізується на виготовленні парових турбін для ТЕС і АЕС, гідравлічних турбін для ГЕС і ГАЕС, газових турбін для ТЕС, парогенераторів та іншого енергетичного устаткування. За час роботи ВАТ «Турбоатом» виготовлено 164 турбіни для 42 АЕС у 42 країнах світу загальною потужністю 55 млн. кВт, що становить 13% світового ринку цієї продукції. Держава володіє 75,22% акцій підприємства.