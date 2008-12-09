Міліція ловить «мінял»

Харків. 9 грудня. УНІАН. Працівники харківської міліції у період з 22 листопада по 7 грудня затримали 215 осіб, які займались незаконним обміном валюти у невстановлених місцях.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, порушників закону було затримано в ході проведення загальнодержавних оперативно-профілактичних заходів щодо попередження порушень на ринку обміну валют.

За даними ВЗГ, у «мінял», які здійснювали незаконні операції на «чорному ринку», вилучено понад 120 тис. доларів США, 320 тис. грн., понад півмільйона російських рублів.

Стосовно двох осіб порушені кримінальні справи за ознаками ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). За скоєння цих злочинів зловмисників чекає ув’язнення на термін від 3 до 8 років, повідомили в ВЗГ.

До суду направлено матеріалів щодо 207 осіб для притягнення їх до адміністративної відповідальності за ст. 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил про валютні операції). Кожен правопорушник сплатить штраф від 510 до 748 грн. та втратить вилучені у нього валютні цінності.