Долар зростає далі

Харків 9 грудня. УНІАН. На міжбанку торги доларом США відкрилися на рівні 7,505/7,595 грн., євро – 9,6544/9,7670 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань, що триває, – 7,5050/7,5950 грн., ціни на російську валюту становили 0,2630/0,2710 грн., котирування з євро-гривні встановилися на рівні 9,6455/9,7670 грн.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесоконсалтинг», на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися до 1,2855/1,2857 дол. США (понеділок – 1,2895/1,2897).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.