Чи може бути реальним розкол України

Харків. 9 грудня. УНІАН. Більшість українців не вірять в можливість розколу країни на захід та схід. Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського соціологічного дослідження «ЗМІ та свобода слова», яке провів Інститут Горшеніна в рамках програми досліджень 2008 року «Проект країни».

Згідно з результатами опитування, лише третина українців (34,8%) вважають, що проблема розколу України на східну та західну частини дійсно існує. В той же час 42,8% українців не вважають цю проблему реальною. В інституті зауважують, що досить великим є відсоток тих, кому складно відповісти на це питання - 22,5%.

Експерти Інституту Горшеніна дійшли висновку, що мовне питання на телебаченні також не є визначальним для більшості респондентів. Для більшої частини українців - 56,5% - мова, якою ведеться трансляція телепрограм, не має значення, 41,4% опитаних відповіли, що мова телепрограми для них має значення, 2,2% - важко відповісти на це питання.

Більшість українців одностайні в тому, що кожен громадянин України має володіти державною мовою, - це підтвердили 73,7% опитаних. 19,4% вважають, що знання державної мови не є обов’язковим, 7% важко відповісти на це питання.

В інституті також наголошують, що опитування засвідчило те, що на сьогоднішній день Україна фактично є двомовною державою: 46,8% респондентів зізналися, що вдома розмовляють російською, 49,5% - українською, 2% - іншою мовою. Цікаво, відзначають в інституті, що в необхідності володіння державною мовою впевнені як україномовні, так і російськомовні громадяни. 61,8% з усіх російськомовних громадян і 85,4% з усіх україномовних впевнені в необхідності володіння державною мовою.

Приблизно навпіл розділилися думки російськомовних громадян щодо мови трансляції телепрограм: для 48,9% з них це має значення, для 49,5% - не має. Україномовні співвітчизники звертають на мову трансляції телепрограм менше уваги: лише 34,8% відзначили, що це для них має значення, для 63,2% байдуже, якою мовою транслюється телепрограма.

Щодо проблеми розколу країни, то російськомовні респонденти переймаються нею вдвічі більше (46,3% вважають, що така проблема існує, для 31,9% - вона не існує, 21,8% не визначились), у порівнянні з україномовними (лише 24,4% з них відзначають реальність такої загрози, 54,0% не бачать в цьому проблеми, 21,6% - важко відповісти на це питання).

Оцінюючи результати дослідження, експерти Інституту Горшеніна зробили висновок, що намагання розділити Україну за національною, територіальною чи мовною ознакою є здебільшого штучними і не мають під собою підґрунтя.

Всеукраїнське соціологічне дослідження «ЗМІ та свобода слова» було проведене Інститутом Горшеніна в рамках програми досліджень 2008 року «Проект країни» з 20 жовтня по 3 листопада 2008 року в 129 населених пунктах України (63 міста і 66 сіл). Всього з врахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України було опитано 2004 респонденти, які репрезентують доросле населення України, віком від 18 років. Квотами у виборці були: вік, стать, освіта і тип населеного пункту, в якому мешкає респондент. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,4%.