Матчі Євро-2012 прийматимуть по чотири міста в Україні і Польщі

Харків. 12 грудня. УНІАН. Матчі фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року будуть приймати по чотири міста в Україні та Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання наглядового комітету УЄФА 10 грудня у Швейцарії повідомив президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

«Вперше у рамках засідання стратегічної ради, на мій погляд, вже остаточно є формат цього турніру – це те, що з кожної сторони прийматимуть участь по чотири міста», - сказав Г.СУРКІС.

Він наголосив, що на засіданні 10 грудня у Ніоні Україна і Польща виступили з пропозицією щодо пропорційного розподілу міст для участі в Євро-2012.

Г.СУРКІС підкреслив, що сторони відійшли від формули «3 на 3» чи «мінімум 6 - максимум 8 міст» і запропонували саме формулу «4 на 4».

За словами президента ФФУ, підстави робити такий висновок у нього з’явилися після обговорення питання розподілу матчів між містами на засіданні УЄФА.

«Це було коротке повідомлення генерального секретаря УЄФА без доповідей експертів, де він чітко і ясно сказав, що УЄФА задоволена тим, як динамічно сьогодні рухаються уряди двох країн по підготовці інфраструктури, і як цим переймаються національні футбольні асоціації», - сказав Г.СУРКІС.

Як повідомляв УНІАН, виконком УЄФА на засіданні 26 вересня вирішив відмовитися від пропорційного розподілу матчів Євро-2012 між країнами і визначати міста-господарі за рівнем їх готовності до турніру. Тоді ж УЄФА оголосив, що кількість приймаючих міст може бути мінімум 6, максимум 8.