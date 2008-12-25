Католики святкують Різдво Христове
Цього дня Діва Марія народила Ісуса Христа
Сьогодні Різдво Христове за Григоріанським календарем, яке святкують католики всього світу.
За біблійними переказами, цього дня Діва Марія народила Ісуса Христа. Вона разом із Йосифом втекла з Назарета, де Ірод наказав убити всіх немовлят. Цар злякався, що Син Божий зможе зайняти його трон.
У Віфлеємі Марія та Йосиф не змогли знайти житла. Тоді зайшли до одного з хлівів. Там, у яслах, і з’явився на світ Ісус.
Першими, хто привітав Новонародженого, були пастухи. Звістку про народження Божого сина їм принесли янголи. Пізніше прийшли волхви-мудреці зі Сходу. Про появу Месії вони знали з легенд. Дорогу до міста їм вказувала яскрава зірка.
Різдву передує сорокаденний піст, останній вечір якого римо-католики називають Віділією. Тоді готують 12 пісних страв, а в помешканнях розсипають сіно. Після вечері люди йдуть на нічну службу до храму. Коли повертаються, співають колядки.
Православні та греко-католики святкують Різдво 7 січня. Вони користуються юліанським календарем, або новим стилем. Римо-католики відзначають це свято за григоріанським календарем, тобто на два тижні раніше.