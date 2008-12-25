СБУ продовжує розкривати секрети

Харків. 25 грудня. УНІАН. В Управлінні СБУ в Харківській області відкрито інформаційно-довідкову залу розсекречених архівних документів Служби безпеки України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, інформаційно-довідкову залу відкрито на виконання указів і доручень Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо спрощення доступу науковців і представників громадськості до архівних документів СБУ.

За інформацією прес-центру, у залі вільно і на безоплатній основі кожний бажаючий може не лише ознайомитися з розсекреченими архівними документами СБУ в електронному вигляді, а й залишити собі їхні копії. УСБУ в Харківській області стало першим з регіональних управлінь СБУ, де відкрито таку інформаційно-довідкову залу.

До електронної бази даних включені розсекречені матеріали Галузевого державного архіву СБУ з історії України ХХ століття, а також матеріали Управління Служби безпеки України в Харківській області. Зокрема, серед місцевих архівних матеріалів можна виділити фотокопії щоденника Нестора Білоуса – свідка Голодомору 1932-1933 років, який був засуджений в 1937 році, фотоматеріали з презентації книги «Розсекречена пам`ять» в Управлінні СБУ в Харківській області, матеріали з відкриття меморіальної дошки польським громадянам, які були розстріляні в 1940 році, документи стосовно польських військовополонених. Крім цього, найближчим часом планується поповнити електронну базу матеріалами архівних кримінальних справ стосовно представників дисидентського руху в Україні, діячів культури та мистецтв тощо. Передбачається також поповнення бази матеріалами, наданими іншими архівами, організаціями та особами, що володіють документами із зазначеної тематики.

Для забезпечення вільного доступу користувачів до електронного архіву інформаційно-довідкова зала обладнана сучасною комп`ютерною технікою, яка дозволяє одночасно працювати з базою двом відвідувачам, надає можливість роздруковувати копії документів та записувати їх на будь-які електронні носії інформації. Увазі відвідувачів також представлені друковані видання з розсекреченими матеріалами архівів СБУ, що були підготовлені та випущені за ініціативою СБУ.

У відкритті інформаційно-довідкової зали взяли участь: начальник УСБУ в Харківській області Андрій МУХАТАЄВ, голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, Генеральний Консул Республіки Польща Гжегож СОРОЧИНСЬКИЙ, Генеральний Консул Російської Федерації Всеволод ФІЛІПП, керівники вищих навчальних закладів, представники архівних та музейних установ, громадських організацій.

Інформаційно-довідкова зала розсекречених архівних документів СБУ розміщена у приймальній Управління СБУ в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2 і працює щоденно з 14.00 до 17.00 крім суботи та неділі, телефони для довідок: (057) 707-97-47, (057) 706-96-76.