Українці на святах економити не збираються
Як кризою не годуй...
Харків. 31 грудня. УНІАН. Зекономити на чому завгодно, але не на новорічному святкуванні. Так характеризують настрої українців соціологи.
Як українця кризою не годуй, а свято - це святе. Попри економічно складне закінчення 2008-го, новий 2009 рік українці зустрінуть якщо не з великим оптимізмом, то принаймні точно з Дідом Морозом, ялинкою та купою подарунків.
Експерти запевняють, незважаючи на скорочення прибутків громадян та передноворічні викрутаси курса гривні - на подарунках українці економити не будуть. Серед найбільш бажаних - закордонні тури, книги, мобільні телефони, побутова техніка.
Подарунки будуть, впевнені і на владному олімпі України. Непрості смертні кажуть, що також позатягують паски, хоча постити за новорічним столом не будуть, та й настрій мають оптимістичний.
В рейтингу щедрості на новорічні свята українці одні з найскромніших. Згідно досліджень найменш скупі - ірландці, вони готові витратити на свято понад 1300 Євро. Українці ж шикануть в середньому на 1000 гривень. Але у відсотках від прибутку - це чимало.
5 канал