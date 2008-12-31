Українці на святах економити не збираються

Харків. 31 грудня. УНІАН. Зекономити на чому завгодно, але не на новорічному святкуванні. Так характеризують настрої українців соціологи.

Як українця кризою не годуй, а свято - це святе. Попри економічно складне закінчення 2008-го, новий 2009 рік українці зустрінуть якщо не з великим оптимізмом, то принаймні точно з Дідом Морозом, ялинкою та купою подарунків.

Експерти запевняють, незважаючи на скорочення прибутків громадян та передноворічні викрутаси курса гривні - на подарунках українці економити не будуть. Серед найбільш бажаних - закордонні тури, книги, мобільні телефони, побутова техніка.

Подарунки будуть, впевнені і на владному олімпі України. Непрості смертні кажуть, що також позатягують паски, хоча постити за новорічним столом не будуть, та й настрій мають оптимістичний.

В рейтингу щедрості на новорічні свята українці одні з найскромніших. Згідно досліджень найменш скупі - ірландці, вони готові витратити на свято понад 1300 Євро. Українці ж шикануть в середньому на 1000 гривень. Але у відсотках від прибутку - це чимало.

5 канал