Майор податкової міліції погорів на хабарі

У Харкові під час отримання хабаря затриманий старший оперуповноважений відділу податкової міліції однієї з міжрайонних податкових інспекцій Державної податкової адміністрації в Харківській області.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника слідчого відділу прокуратури Олега БУРЦЕВА.

За його даними, 33-річний майор міліції вимагав у підприємця хабар в сумі 3500 грн. за непроведення перевірки та непритягнення його до адміністративної відповідальності за торгівлю спиртними напоями без передбаченої законом ліцензії.

9 січня увечері старший оперуповноважений отримав цей хабар у кафе, після чого був затриманий правоохоронцями на «гарячому».

Прокуратурою області порушено кримінальну справу стосовно майора податкової міліції

за фактом одержання ним хабара від підприємця, поєднаного з вимаганням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.

У справі ведеться слідство.