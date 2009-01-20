На кордоні затримали групу нелегалів

Харків. 20 січня. УНІАН. Прикордонники Харківського загону спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримали групу незаконних мігрантів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, троє невідомих прапорушників були виявлені на українсько-російському кордоні неподалік села Плетенівка Вовчанського району – вони по снігу прямували у напрямку Російської Федерації.

Затримані чоловіки віком від 20 до 34 років виявилися громадянами Пакистану, Сирії та Алжиру. Двоє з них мали закордонні паспорти, а інший, пакистанець, лише ксерокопію документа. Також іноземці мали теплі речі та предмети особистої гігієни.

За спробу порушити державний кордон України, згідно зі статтею 204 КУпАП, незаконні мігранти засуджені Вовчанським районним судом на одну добу арешту та передані співробітникам МВС. Звідки і для чого данні громадяни намагалися потрапити в Росію з’ясують слідчі органи, зазначив прес-секретар.