У продаж надійшли квитки на матч Металіст - Сампдорія
Гра у Харкові 26 лютого
Харків. 20 січня. УНІАН. Сьогодні у продаж надійшли квитки на матч-відповідь 1/16 Кубку УЄФА між харківським Металістом і командою Сампдорія (Генуя).
Матч відбудеться 26 лютого, у четвер, в 19-00.
Як повідомляє прес-служба Металіста, каси працюють з 8-00 до 20-00 без перерв і вихідних. Забронювати квитки можна за тел. 764-51-19. Вартість бронювання - 10 грн. (за квиток), вартість доставки - 15 грн. (за одну адресу).
Вартість квитків залежно від сектору становить від 30 до 300 грн.
Заброньовані квитки можна буде викупити з моменту початку продажів з 9 до 18-00, в понеділок – п’ятницю, в касі №1 стадіону.
Також у касі №1 власники абонементів зможуть викупити квитки на свої місця.
Броня квитків знімається 16 лютого.
Прес-служба нагадує, що на стадіоні діє нова схема нумерації секторів. З нею можна знайомитися тут.
Західна трибуна закрита на реконструкцію і не буде доступна для глядачів.