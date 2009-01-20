У продаж надійшли квитки на матч Металіст - Сампдорія

Харків. 20 січня. УНІАН. Сьогодні у продаж надійшли квитки на матч-відповідь 1/16 Кубку УЄФА між харківським Металістом і командою Сампдорія (Генуя).

Матч відбудеться 26 лютого, у четвер, в 19-00.

Як повідомляє прес-служба Металіста, каси працюють з 8-00 до 20-00 без перерв і вихідних. Забронювати квитки можна за тел. 764-51-19. Вартість бронювання - 10 грн. (за квиток), вартість доставки - 15 грн. (за одну адресу).

Вартість квитків залежно від сектору становить від 30 до 300 грн.

Заброньовані квитки можна буде викупити з моменту початку продажів з 9 до 18-00, в понеділок – п’ятницю, в касі №1 стадіону.

Також у касі №1 власники абонементів зможуть викупити квитки на свої місця.

Броня квитків знімається 16 лютого.

Прес-служба нагадує, що на стадіоні діє нова схема нумерації секторів. З нею можна знайомитися тут.

Західна трибуна закрита на реконструкцію і не буде доступна для глядачів.