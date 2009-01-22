Фахівці розшифрували тату Михайла Марковича

Харків. 22 січня. УНІАН. 19 січня, на Хрещення мер Харкова Михайло Добкін уперше впірнав у ополонку в присутності сотень людей. Прийшовши із соратниками в Саржин Яр, міський голова вражав гартом, - занурювався в ополонку з головою не один раз.

Під час купання багато хто помітив велике татуювання кобри на лівому плечі міського голови, пише «За Донбас» з посиланням на «Сьогодні». Видання поцікавилося у фахівців, що це може означати.

«Частіше змію замовляють жінки, вона вважається символом мудрості і сліпої пристрасті. За японськими міфами, змія - володарка життєвої сили, - розповіли в салоні тату. - Ця людина цінує таємничість, непередбачуваність, оскільки несподівано з`являється і зникає».

У школі тату підтримали колег. «Змія - символ мудрості і влади, - розповів художник татуажу Олег Веремєєв. - Якщо вимальована кобра, вона може бути талісманом, особистим тотемом господаря».