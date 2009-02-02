Тимко спрогнозував ранню й теплу весну (фото)
11:29, 02 лютого 2009Харьків
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Сьогодні вранці у Гайдарах було пасмурно. «Народний синоптик» не побачив своєї тіні, отже, кажуть слобожанці, - чекай ранньої весни…
Слобожанський байбак Тимко спрогнозував цього року ранню й теплу весну.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вранці у «столиці українських синоптиків» - в селищі Гайдари Зміївського району - стояла хмарна погода, і «народний синоптик» не побачив своє тіні.
За народними спостереженнями слобожанців, це означає, що весна цього року буде ранньою і теплою. Працівники біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна, де проживає Тимко, додали, що цієї зими байбаки спали спокійно, і весна приходитиме поступово, без природних катаклізмів.
Сьогодні в житті Тимка сталася знаменна подія – він успішно склав іспити і був урочисто посвячений в студенти університету ім.Каразіна.
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