Тимко спрогнозував ранню й теплу весну (фото)

11:29, 02 лютого 2009
Харьків
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Сьогодні вранці у Гайдарах було пасмурно. «Народний синоптик» не побачив своєї тіні, отже, кажуть слобожанці, - чекай ранньої весни…

Слобожанський байбак Тимко спрогнозував цього року ранню й теплу весну.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вранці у «столиці українських синоптиків» - в селищі Гайдари Зміївського району - стояла хмарна погода, і «народний синоптик» не побачив своє тіні.

За народними спостереженнями слобожанців, це означає, що весна цього року буде ранньою і теплою. Працівники біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна, де проживає Тимко, додали, що цієї зими байбаки спали спокійно, і весна приходитиме поступово, без природних катаклізмів.

Сьогодні в житті Тимка сталася знаменна подія – він успішно склав іспити і був урочисто посвячений в студенти університету ім.Каразіна.

 

Фото УНІАН

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