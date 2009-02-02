Курси валют у банках Харкова

Долар 7,77 – 8,15 грн.

Харків. 2 лютого. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 2 лютого: Мегабанк - купівля долара - 8,05 грн. (продаж - 8,4 грн.), євро - 10,2 грн. (11,1 грн.), Меркурій - 8,1 (8,35), 10 (10,6), Реал-банк - 8,15 (8,35), 10,35 (10,75), Факторіал-банк - 7,9 (8,25), 10,05 (10,65), Базис - 7,77 (8,13), 10,2 (10,79) відповідно, передає SQ. Як повідомляв УНІАН, на 2 лютого Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 30 січня – 770.0000) 100 EUR – 986.8320 (на 30 січня – 1009.5470) 10 RUR – 2.1742 (на 30 січня – 2.2200).

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