В обмінниках Києва долар подорожчав

Харків. 5 лютого. УНІАН. Середній курс купівлі долара США в комерційних банках України сьогодні збільшився на 0,3%, порівняно з 4 лютого, і становить 8,17 грн., продажу – на 0,3% – до 8,35 грн. Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комбанках України сьогодні збільшився на 0,1%, порівняно з 4 лютого, і становить 10,51 грн., продажу – зменшився на 0,3% – до 10,98 грн.

Середній курс купівлі російського рубля в Україні збільшився на 0,6%, порівняно з 4 лютого, і сьогодні становить 0,2047 грн., курс продажу знизився на 0,6% – до 0,24 грн.

Середній курс купівлі американської валюти в комбанках Києва сьогодні збільшився на 0,4%, порівняно з 4 лютого, і становить 8,21 грн., продажу – на 0,2% - до 8,36 грн.

Євро в столиці купують в середньому по 10,60 грн. (на 0,5% дорожче, ніж 4 лютого), продають по 11,03 грн. (на 0,3% дешевше).

Комбанки столиці пропонують купити російські рублі в середньому по 0,205 грн. (на 0,3% дешевше, ніж 4 лютого), продають по 0,25 грн. (на 0,2% дешевше).

Курс валют, встановлений на сьогодні в банках столиці:

«Укрсиббанк» (КРД): долар США – 8,15/8,35 грн., євро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,21/0,26 грн.;

«VAB Банк»: долар США – 8,15/8,35 грн., євро – 10,10/11,10 грн., рубль – 0,20/0,24 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 8,00/8,30 грн., євро – 10,30/10,80 грн., рубль – 0,20/0,24 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні не змінився і становить 7,70 грн. Офіційний курс гривні до євро на сьогодні зменшився на 2 коп. – до 9,86986 грн., до російського рубля на 1 коп. – до 0,21381 грн.