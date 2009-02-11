Фельдман просить Кабмін укласти договір з Харківською облрадою

Народний депутат України (фракція БЮТ), уповноважений депутатського об`єднання «За Харківщину!» Олександр ФЕЛЬДМАН звернувся до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з пропозицією укласти «Договір про регіональний розвиток Харківської області між Кабінетом Міністрів України та Харківською обласною радою».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДО «За Харківщину!».

О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що відповідна робота почалася 2006 року з підписання Протоколу про наміри між прем`єр-міністром України Юрієм ЄХАНУРОВИМ і головою Харківської облради Олегом ШАПОВАЛОВИМ, проте після проведення парламентських виборів і виборів до місцевих рад 2006 року реалізація цієї ініціативи фактично припинилася.

О.ФЕЛЬДМАН просить прем`єр-міністра України продовжити почату роботу, підписати відповідну угоду з регіоном, а також включити в неї окремим рядком пункт про державну підтримку проектів Євро-2012 у Харкові.