Міжбанк закрився на рівні 8,08/8,15 гривень за долар

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,8300/7,9500 грн., на 11:00 ціни виросли до 7,9000/8,0000 грн. На час закриття цінові рівні досягли наступних значень - 8,0800/8,1500 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:30 Нацбанк вийшов на ринок з продажем доларів на аукціоні з ціною відсікання - 7,7900.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2265/0,2305 грн., а на 11:00 ціни піднялися до 0,2280/0,2320 грн. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2340/0,2370 грн. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 34,4560 (-0,2242).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2912/13, а на 15:30 впали до 1,2867/68. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,1070/10,2680, на 11:00 ціни пішли вгору - 10,2095/10,3445. На час закриття торгової сесії цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,3945/10,4905.