Черномирдін проштрафився

Харків. 18 лютого. УНІАН. Міністерство закордонних справ України попередило Надзвичайного і Повноважного Посла Російської Федерації в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА що його можуть оголосити персоною нон-грата в Україні.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, до міністерства закордонних справ було запрошено В.ЧЕРНОМИРДІНА.

Під час зустрічі з російським дипломатом міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО висловив протест стосовно його недружніх і вкрай недипломатичних оцінок, коментарів і висловлювань на адресу України та її керівництва.

“Було наголошено, що такі дії посла суперечать положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини, є грубим порушенням норм дипломатичної етики та міжнародного права та несумісні зі статусом керівника дипломатичного представництва в країні перебування”, - йдеться в повідомленні українського МЗС.

В МЗС також зауважують, що Генеральні консули РФ у Харкові, Одесі та деякі дипломати посольства РФ в Україні також порушують норми Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Увагу посла РФ було привернуто до того, що згадані вище дії можуть стати причиною застосування українською стороною положень ст.9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року.

Ця стаття передбачає, що держава перебування може в будь-який момент, не мотивуючи своє рішення, оголосити голову чи співробітника представництва іншої держави персоною нон-грата.