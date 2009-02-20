Результати матчів на Кубкок УЄФА

00:07, 20 лютого 2009
Харьків
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Матчі у відповідь 26 лютого

Закінчилися матчі 1/16 Кубка УЄФА (18-19 лютого):

Лех - Удінезе 2:2 (Арболедо 55 автогол, 84, Ренгіфо 81 - Квальярелла 50)

Шахтар - Тоттенхем 2:0 (Селезньов 78, Жадсон 88)

Копенгаген - Манчестер Сіті 1:2 (Альмейда 56 - Онуоха 30, Айленд 61)

Фіорентіна - Аякс 0:1 (Бакирджиоглу 60)

Марсель - Твенте 0:1 (Арнаутович 23)

19 лютого зіграли грали:

Динамо - Валенсія 1:1 (Альбіоль 62 автогол - Давід Сілва 8).

Зеніт - Штутгарт 2:1 (Хусті 3, Тимощук 45 - Гомес 15)

Олімпіакос - Сент-Етьєнн 1:3 (Джорджевич 64 пен. - Ілан 12, Деміс 43, Гоміс 90)

Астон Вілла - ЦСКА 1:1 (Кер`ю 69 - Лав 14)

Вердер - Мілан 1:1 (Дієго 84 - Індзагі 36)

Бордо - Галатасарай 0:0

Неймеген - Гамбург 0:3 (Троховський 41, Сілва 44, Оліч 75)

ПСЖ - Вольфсбург 2:0 (Хаоро 80, 85)

Сампдорія - Металіст 0:1 (Олійник 45+3)

Ольборг - Депортіво 3:0 (Дью 54, 72, Якобсен 90 пен.)

Брага - Стандард 3:0 (Рентеріа 17, Леоне 26, Агуйяр 84)

Матчі у відповідь 26 лютого.

 

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