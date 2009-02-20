Результати матчів на Кубкок УЄФА
Матчі у відповідь 26 лютого
Закінчилися матчі 1/16 Кубка УЄФА (18-19 лютого):
Лех - Удінезе 2:2 (Арболедо 55 автогол, 84, Ренгіфо 81 - Квальярелла 50)
Шахтар - Тоттенхем 2:0 (Селезньов 78, Жадсон 88)
Копенгаген - Манчестер Сіті 1:2 (Альмейда 56 - Онуоха 30, Айленд 61)
Фіорентіна - Аякс 0:1 (Бакирджиоглу 60)
Марсель - Твенте 0:1 (Арнаутович 23)
19 лютого зіграли грали:
Динамо - Валенсія 1:1 (Альбіоль 62 автогол - Давід Сілва 8).
Зеніт - Штутгарт 2:1 (Хусті 3, Тимощук 45 - Гомес 15)
Олімпіакос - Сент-Етьєнн 1:3 (Джорджевич 64 пен. - Ілан 12, Деміс 43, Гоміс 90)
Астон Вілла - ЦСКА 1:1 (Кер`ю 69 - Лав 14)
Вердер - Мілан 1:1 (Дієго 84 - Індзагі 36)
Бордо - Галатасарай 0:0
Неймеген - Гамбург 0:3 (Троховський 41, Сілва 44, Оліч 75)
ПСЖ - Вольфсбург 2:0 (Хаоро 80, 85)
Сампдорія - Металіст 0:1 (Олійник 45+3)
Ольборг - Депортіво 3:0 (Дью 54, 72, Якобсен 90 пен.)
Брага - Стандард 3:0 (Рентеріа 17, Леоне 26, Агуйяр 84)
Матчі у відповідь 26 лютого.